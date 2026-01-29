«Спартак» остался на несколько матчей КХЛ без главного тренера

«Спартак» остался без главного тренера Жамнова на несколько матчей КХЛ

Отсутствие Жамнова в клубе объяснили медицинскими причинами. Ближайшими соперниками «Спартака» будут СКА, «Северсталь» и «Локомотив»

Алексей Жамнов (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

«Спартак» проведет ближайшие матчи в КХЛ без главного тренера Алексея Жамнова, сообщила пресс-служба московского клуба.

Главный тренер будет отсутствовать «по запланированным медицинским причинам». Точные сроки его возвращения в клубе не назвали.

Вместо Жамнова командой будет руководить Александр Барков.

«Спартак» выиграл три из четырех последних матчей и занимает седьмое место в Западной конференции.

У команды 30 января состоится домашний матч с петербургским СКА, после чего «красно-белые» 2 февраля сыграют в гостях с череповецкой «Северсталью», а 4 февраля — в Ярославле с «Локомотивом».