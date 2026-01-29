 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2,21 x 3,45 2 3,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,35 x 3,7 2 3 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 5,1 x 3,65 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Ноттингем Форест Ференцварош 1 1,53 x 4,1 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

«Спартак» остался на несколько матчей КХЛ без главного тренера

«Спартак» остался без главного тренера Жамнова на несколько матчей КХЛ
Отсутствие Жамнова в клубе объяснили медицинскими причинами. Ближайшими соперниками «Спартака» будут СКА, «Северсталь» и «Локомотив»
Алексей Жамнов
Алексей Жамнов (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

«Спартак» проведет ближайшие матчи в КХЛ без главного тренера Алексея Жамнова, сообщила пресс-служба московского клуба.

Главный тренер будет отсутствовать «по запланированным медицинским причинам». Точные сроки его возвращения в клубе не назвали.

Вместо Жамнова командой будет руководить Александр Барков.

«Спартак» выиграл три из четырех последних матчей и занимает седьмое место в Западной конференции.

У команды 30 января состоится домашний матч с петербургским СКА, после чего «красно-белые» 2 февраля сыграют в гостях с череповецкой «Северсталью», а 4 февраля — в Ярославле с «Локомотивом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак Алексей Жамнов
Материалы по теме
«Адмирал» прервал серию из девяти поражений в КХЛ
Спорт
«Салават Юлаев» 2-й раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Спорт
«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Лады» в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС Политика, 13:02
Как Роттердамский кинофестиваль отрицает понятие хорошего вкуса Стиль, 12:58
Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево Бизнес, 12:58
Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с сентября Инвестиции, 12:54
Аналитики сообщили о снижении доли попавших под кибератаки россиян Технологии и медиа, 12:52
Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших Политика, 12:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады Общество, 12:49
Аналитики оценили подорожание новостроек в Новой Москве за 2026 год Недвижимость, 12:46
В Пулково перед продажей Домодедово назвали два его «идеальных» параметра
РАДИО
 Бизнес, 12:44
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Куда сходить в феврале: ярмарки, лекции и классика в театре Life, 12:39
Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната Общество, 12:38