«Спартак» остался на несколько матчей КХЛ без главного тренера
«Спартак» проведет ближайшие матчи в КХЛ без главного тренера Алексея Жамнова, сообщила пресс-служба московского клуба.
Главный тренер будет отсутствовать «по запланированным медицинским причинам». Точные сроки его возвращения в клубе не назвали.
Вместо Жамнова командой будет руководить Александр Барков.
«Спартак» выиграл три из четырех последних матчей и занимает седьмое место в Западной конференции.
У команды 30 января состоится домашний матч с петербургским СКА, после чего «красно-белые» 2 февраля сыграют в гостях с череповецкой «Северсталью», а 4 февраля — в Ярославле с «Локомотивом».
