Звонарева не вышла в финал Australian Open в парном разряде
Российская теннисистка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара не смогли выйти в финал турнира Australian Open в парном разряде.
В полуфинале спортсменки проиграли бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай, четвертым сеяным, со счетом 3:6, 2:6.
В финальном матче Мертенс и Шуай поспорят с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербкой Александрой Крунич.
В 2012 году Звонарева в парах брала титул на Australian Open.
Россиянка — бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Всего на ее счету 12 титулов в одиночном разряде, 16 в парах и 2 в миксте.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
