 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2,21 x 3,45 2 3,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,35 x 3,7 2 3 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 5,1 x 3,65 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Ноттингем Форест Ференцварош 1 1,53 x 4,1 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Звонарева не вышла в финал Australian Open в парном разряде

В полуфинале российская теннисистка и японка Эна Сибахара уступили бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай со счетом 3:6, 2:6
Эна Сибахара и Вера Звонарева
Эна Сибахара и Вера Звонарева (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Российская теннисистка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара не смогли выйти в финал турнира Australian Open в парном разряде.

В полуфинале спортсменки проиграли бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай, четвертым сеяным, со счетом 3:6, 2:6.

В финальном матче Мертенс и Шуай поспорят с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербкой Александрой Крунич.

В 2012 году Звонарева в парах брала титул на Australian Open.

Россиянка — бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Всего на ее счету 12 титулов в одиночном разряде, 16 в парах и 2 в миксте.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Рената Утяева
теннис WTA Australian Open Вера Звонарева
Материалы по теме
Уроженка Москвы вышла в полуфинал Australian Open
Спорт
Звонарева в 41 год вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде
Спорт
Джокович заявил, что Музетти должен был обыграть его на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС Политика, 13:02
Как Роттердамский кинофестиваль отрицает понятие хорошего вкуса Стиль, 12:58
Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево Бизнес, 12:58
Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с сентября Инвестиции, 12:54
Аналитики сообщили о снижении доли попавших под кибератаки россиян Технологии и медиа, 12:52
Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших Политика, 12:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады Общество, 12:49
Аналитики оценили подорожание новостроек в Новой Москве за 2026 год Недвижимость, 12:46
В Пулково перед продажей Домодедово назвали два его «идеальных» параметра
РАДИО
 Бизнес, 12:44
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Куда сходить в феврале: ярмарки, лекции и классика в театре Life, 12:39
Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната Общество, 12:38