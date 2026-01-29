Звонарева не вышла в финал Australian Open в парном разряде

В полуфинале российская теннисистка и японка Эна Сибахара уступили бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай со счетом 3:6, 2:6

Эна Сибахара и Вера Звонарева (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Российская теннисистка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара не смогли выйти в финал турнира Australian Open в парном разряде.

В полуфинале спортсменки проиграли бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай, четвертым сеяным, со счетом 3:6, 2:6.

В финальном матче Мертенс и Шуай поспорят с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербкой Александрой Крунич.

В 2012 году Звонарева в парах брала титул на Australian Open.

Россиянка — бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Всего на ее счету 12 титулов в одиночном разряде, 16 в парах и 2 в миксте.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.