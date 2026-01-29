«Карабах» проиграл с разницей в 6 голов и впервые вышел в плей-офф ЛЧ

«Карабах» проиграл с разницей 6 голов и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Впервые клуб из Азербайджана сыграет в плей-офф самого престижного еврокубка.

Азербайджанский «Карабах» проиграл английскому «Ливерпулю» со счетом 0:6 в гостевом матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Карабах» четырежды в истории еврокубков проигрывал с разницей в шесть мячей. В последний раз в 2017 году в матче с «Челси». Тогда клуб дебютировал в групповом раунде Лиги чемпионов.

Несмотря на поражение, «Карабах» пробился в 1/16 финала Лиги чемпионов с 22-го места. Команда набрала 10 очков. Впервые клуб из Азербайджана сыграет в плей-офф самого престижного еврокубка.

«Карабах» во второй раз в истории играл в групповом раунде Лиги чемпионов и впервые вышел в плей-офф. Команда начинала турнир со второго квалификационного этапа. В общем раунде клуб одержала три победы в восьми играх и один раз сыграла вничью.

В 2024 году «Карабах» первым среди азербайджанских клубов дошел до 1/8 финала еврокубка (Лига Европы).

«Ливерпуль» досрочно вышел в 1/8 финала с третьего места. Всего в плей-офф пробились 24 команды из 36. Команды из топ-8 автоматически квалифицировались в 1/8 финала.