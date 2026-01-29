Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Завершился групповой раунд Лиги чемпионов. По его итогам определились 24 клуба, которые выступят в плей-офф турнира.
Общий этап Лиги чемпионов в текущем сезоне проходит в формате с участием 36 клубов. На первом этапе каждая команда провела по восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях). Клуб, занявший первое место в общей таблице, автоматически выходит в 1/8 финала. Команды с девятого по 24-е места сыграют в стыковых матчах за оставшиеся путевки в плей-офф.
Места с первого по восьмое заняли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».
В стыковом раунде за право выхода в 1/8 финала турнира примут участие «Реал», «Интер», ПСЖ, «Ньюкасл Юнайтед», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер», «Боруссия» Дортмунд, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика».
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 30 января. Первые матчи ствкового раунда пройдут 17 и 18 февраля, ответные игры — 24 и 25 февраля. Стартовые матчи 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.
Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
