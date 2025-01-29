 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дзюба поучаствовал в потасовке во время контрольного матча «Акрона» в ОАЭ

Инцидент произошел во время встречи с армянским «Урарту». Один из соперников сказал Дзюбе что-то грубое, в ответ он подбежал к нему и толкнул, вследствие чего тот упал на газон
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал участником потасовки во время товарищеского матча с армянским «Урарту» на сборах в ОАЭ.

Инцидент произошел во втором тайме. Один из игроков «Урарту» Эрик Симонян что-то грубое сказал Дзюбе, после чего 36-летний форвард подбежал к нему и толкнул, вследствие чего тот упал на газон.

Как сообщает «Матч ТВ», после небольшой потасовки игра продолжилась, судья никого не наказал, а участники потасовки пожали друг другу руки. Дзюбы же вскоре заменили. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев считает, что главный арбитр сам допустил эту стычку. «В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, ты можешь где‑то немного вскипеть», — сказал Бакаев.

«Акрон» с 22 очками в 18 турах ушел на зимний перерыв на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Артем Дзюба ФК Акрон
Материалы по теме
Комитет по этике РФС рассмотрит интервью Дзюбы 4 февраля
Спорт
РПЛ обратилась в комитет по этике РФС в связи с интервью Дзюбы
Спорт
Слуцкий пошутил, что Дзюба не пройдет тренерские тесты на профпригодность
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 17:50
ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% после трех раундов сниженияИнвестиции, 22:03
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителяПолитика, 22:00
В Сирии назначили временного президента и распустили армиюПолитика, 21:59
Представитель Бондарчука объяснил его уход из «Ленфильма»Технологии и медиа, 21:40
В Венесуэле три человека погибли при крушении легкомоторного самолетаОбщество, 21:35
Капитан «Салавата Юлаева» сломал ребро в матче КХЛСпорт, 21:34
Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мираОбщество, 21:31
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Криптовалютная революция на фондовом рынке. Почему США еще не готовыКрипто, 21:15
Украинские власти вывезли детей из Константиновки в ДНРПолитика, 21:15
Цены на газ в Европе превысили $550 впервые с ноября 2023 годаИнвестиции, 21:04
ЦСКА продал сбежавшего из «Крыльев Советов» чилийского футболистаСпорт, 21:01
Кузина принцев Уильяма и Гарри принцесса Беатрис родила вторую дочьОбщество, 20:59
Дзюба поучаствовал в потасовке во время контрольного матча «Акрона» в ОАЭСпорт, 20:54
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:52