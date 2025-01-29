Дзюба поучаствовал в потасовке во время контрольного матча «Акрона» в ОАЭ

Инцидент произошел во время встречи с армянским «Урарту». Один из соперников сказал Дзюбе что-то грубое, в ответ он подбежал к нему и толкнул, вследствие чего тот упал на газон

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал участником потасовки во время товарищеского матча с армянским «Урарту» на сборах в ОАЭ.

Инцидент произошел во втором тайме. Один из игроков «Урарту» Эрик Симонян что-то грубое сказал Дзюбе, после чего 36-летний форвард подбежал к нему и толкнул, вследствие чего тот упал на газон.

Как сообщает «Матч ТВ», после небольшой потасовки игра продолжилась, судья никого не наказал, а участники потасовки пожали друг другу руки. Дзюбы же вскоре заменили. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев считает, что главный арбитр сам допустил эту стычку. «В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, ты можешь где‑то немного вскипеть», — сказал Бакаев.

«Акрон» с 22 очками в 18 турах ушел на зимний перерыв на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).