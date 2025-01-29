Дзюба поучаствовал в потасовке во время контрольного матча «Акрона» в ОАЭ
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал участником потасовки во время товарищеского матча с армянским «Урарту» на сборах в ОАЭ.
Инцидент произошел во втором тайме. Один из игроков «Урарту» Эрик Симонян что-то грубое сказал Дзюбе, после чего 36-летний форвард подбежал к нему и толкнул, вследствие чего тот упал на газон.
Как сообщает «Матч ТВ», после небольшой потасовки игра продолжилась, судья никого не наказал, а участники потасовки пожали друг другу руки. Дзюбы же вскоре заменили. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев считает, что главный арбитр сам допустил эту стычку. «В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, ты можешь где‑то немного вскипеть», — сказал Бакаев.
«Акрон» с 22 очками в 18 турах ушел на зимний перерыв на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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