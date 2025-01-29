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Экс-фигурист сборной России выиграл короткую программу в парах на ЧЕ

Бывший российский фигурист Володин и Хазе выиграли короткую программу ЧЕ в парах
Никита Володин с 2022 года выступает за Германию вместе с Минервой Хазе. В Таллине на чемпионате Европы они набрали 71,59 балла в короткой программе
Минерва Хазе и Никита Володин
Минерва Хазе и Никита Володин (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Представляющие Германию фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин показали лучший результат в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.

Хазе и экс-фигурист сборной России набрали 71,59 балла.

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии занимают второе место (68,52). На третьей строчке расположились представляющие Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко (65,58), уроженцы Москвы и Петербурга соответственно.

Произвольную программу пары представят 30 января.

Володину 25 лет, он выступает за Германию с мая 2022-го. Ранее он катался за Россию, в паре с Алиной Устимкиной он завоевал бронзу на юношеской Олимпиаде 2016 года.

Володин и Хазе в прошлом сезоне завоевали бронзу на чемпионате мира и стали пятыми на чемпионате Европы. Они являются двукратными чемпионами Германии, побеждали на трех этапах и двух финалах Гран-при.

Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.

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