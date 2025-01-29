Экс-фигурист сборной России выиграл короткую программу в парах на ЧЕ
Представляющие Германию фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин показали лучший результат в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.
Хазе и экс-фигурист сборной России набрали 71,59 балла.
Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии занимают второе место (68,52). На третьей строчке расположились представляющие Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко (65,58), уроженцы Москвы и Петербурга соответственно.
Произвольную программу пары представят 30 января.
Володину 25 лет, он выступает за Германию с мая 2022-го. Ранее он катался за Россию, в паре с Алиной Устимкиной он завоевал бронзу на юношеской Олимпиаде 2016 года.
Володин и Хазе в прошлом сезоне завоевали бронзу на чемпионате мира и стали пятыми на чемпионате Европы. Они являются двукратными чемпионами Германии, побеждали на трех этапах и двух финалах Гран-при.
Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.
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