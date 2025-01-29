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Туктамышева заявила, что иностранные фигуристы не скучают по россиянам

Чемпионка мира 2015 года отметила, что каждый делает свое дело, а если без россиян легче завоевывать медали, то и грустить иностранные фигуристы особо не будут
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Иностранные фигуристы не слишком скучают по россиянам на международных соревнованиях, заявила в блоге на Sports.ru чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

В Таллине 29 января стартует чемпионат Европы. Российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения по решению Международного союза конькобежцев (ISU).

«Хочется верить, что нас не хватает. Но все равно все заняты своим делом — вряд ли фигуристы много думают: как жаль, что нет русских; или наоборот: хорошо, что их нет. Просто каждый делает свое дело. И если им без нас легче завоевывать медали, то и грустить они особо не будут», — написала Туктамышева.

Фигуристка считает, что на чемпионате Европы в случае допуска россияне бы победили у девушек и в парах, в танцах были как минимум третьи, а мужчины боролись за медали.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Елизавета Туктамышева отстранение спортсменов
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