«Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол

Бронзовый призер чемпионата России 2012/13, который в 2022-м потерял профессиональный статус, будет выступать в третьем дивизионе чемпионата страны

Фото: «Анжи»

Махачкалинский клуб «Анжи» в своем телеграм-канале объявил о возвращении в профессиональный футбол. Команда будет выступать в третьем дивизионе.

«Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни. <...> Возвращение «Анжи» — это не просто спортивное событие, это возвращение большой семьи, которая всегда была вместе, несмотря на все трудности», — говорится в сообщении.

«Анжи» был основан в мае 1991 года. В 2000-м впервые сыграл в высшем российском дивизионе, заняв четвертое место. В следующем году команда дошла до финала Кубка России, где по пенальти уступила московскому «Локомотиву». В 2002-м клуб покинул премьер-лигу и вернулся в элиту только спустя восемь лет.

В январе 2011 года «Анжи» приобрел экс-депутат Госдумы, член Совета Федерации и предприниматель Сулейман Керимов. Он владел клубом до конца 2016 года. При нем в команде играли такие футболисты, как Самюэль Это’О, Лассана Диарра, Роберто Карлос, Юрий Жирков и Александр Кокорин. В сезоне 2012/13 «Анжи» стал бронзовым призером чемпионата России и дошел до финала Кубка страны. Командой в том сезоне руководил голландец Гус Хиддинк. При Керимове клуб дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам сезона 2018/19 «Анжи» вылетел из РПЛ и следующие несколько лет провел в третьем по силе российском дивизионе. В 2022-м «Анжи» потерял профессиональный статус после того, как не смог получить лицензию для выступления в ФНЛ-2.