«Вашингтон» с Овечкиным вышел на первое место в турнирной таблице НХЛ

В победном матче за «Вашингтон» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас. У «Калгари» единственную шайбу забросил Блейк Коулман

Александр Овечкин (Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire vi)

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Калгари Флэймз» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Вашингтона» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас. У «Калгари» единственную шайбу забросил Блейк Коулман.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду почти 17 минут, но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне 39-летний форвард набрал 34 очка (22 шайбы и 12 передач) в 34 матчах.

После этой победы «Вашингтон» набрал 73 очка и возглавил турнирную таблицу НХЛ, опережая «Виннипег Джетс» по дополнительным показателям. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 31 января на выезде против «Оттава Сенаторз».

Овечкин забил 875 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, отставая от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) на 19 шайб. В январе НХЛ запустила на своем официальном сайте специальный счетчик, отслеживающий количество голов Овечкина до рекорда канадца.