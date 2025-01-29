«Вашингтон» с Овечкиным вышел на первое место в турнирной таблице НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Калгари Флэймз» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Вашингтона» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас. У «Калгари» единственную шайбу забросил Блейк Коулман.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду почти 17 минут, но не отметился результативными действиями.
В текущем сезоне 39-летний форвард набрал 34 очка (22 шайбы и 12 передач) в 34 матчах.
После этой победы «Вашингтон» набрал 73 очка и возглавил турнирную таблицу НХЛ, опережая «Виннипег Джетс» по дополнительным показателям. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 31 января на выезде против «Оттава Сенаторз».
Овечкин забил 875 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, отставая от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) на 19 шайб. В январе НХЛ запустила на своем официальном сайте специальный счетчик, отслеживающий количество голов Овечкина до рекорда канадца.
В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония
В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов