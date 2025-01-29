 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Тот, кто нужен». Главе федерации фигурного катания не нашли конкурентов

Легенды фигурного катания поддержали кандидатуру Сихарулидзе на пост главы ФФККР
Антон Сихарулидзе единственным выдвинулся на пост главы Федерации фигурного катания (ФФККР). Что ждет российское фигурное катание с Сихарулидзе — «РБК Спорт» собрал мнения легенд этого вида спорта
Антон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Антон Сихарулидзе оказался единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Регионы не выдвинули других кандидатур.

Выборы пройдут 11 февраля. Сихарулидзе исполнял обязанности главы ФФККР с апреля 2023 года. До него пост временно занимал гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавил организацию после смерти Александра Горшкова.

Российские фигуристы отстранены от соревнований Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. ISU в декабре 2024-го допустил россиян к отбору на Олимпиаду в Италии в нейтральном статусе, выделив по одной квоте в каждой дисциплине.

Сихарулидзе после окончания спортивной карьеры был депутатом заксобрания Петербурга (2007), потом — депутатом Госдумы, в которой возглавлял комитет по физической культуре и спорту (2007–2012), с 2021 года возглавляет Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

Мнение экспертов

Антон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе
(Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Антон — тот человек, который нам нужен. Он грамотный, заслуженный, мастер своего дела. Он провел хорошую работу на посту исполняющего обязанности главы. У него хорошие отношения с Александром Коганом. Мне кажется, что у него все очень даже хорошо. Я поддерживаю его кандидатуру», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду

«Я считаю, что он проделал очень большую работу по популяризации нашего вида спорта, по созданию коммерческих соревнований. В период, когда наши спортсмены не могут выступать на международной арене, были созданы турниры внутри России. Интерес к фигурному катанию в стране сейчас огромен. И в этом есть заслуга Сихарулидзе. Я выступаю за его кандидатуру», — отметила Бестемьянова «РБК Спорт».

Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании

«Я считаю, что Антон действительно достоин уже стать полноправным руководителем федерации. Человек, который прошел огромный путь в спортивной карьере, человек, который прошел путь в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, был в органах законодательной власти, имеет достаточный уровень умения общения и связей. Это все — накопленный им опыт за годы, пойдет только на пользу. Самое главное, что это человек, который неравнодушен к спорту. Мы видим, что даже в такой сложной ситуации, в которой находится российский спорт, он проделывает огромную работу», — сказала Слуцкая «РБК Спорт».

Слуцкая отметила, что поддерживает кандидатуру Сихарулидзе. «Антон — самобытный человек, который полностью погружен в работу федерации, поскольку был исполняющим обязанности. Он погружен во все вопросы. Усиление в виде Александра Когана и людей, которые очень давно работают в федерации, — только в плюс, очень здорово, что есть такие люди. Поэтому двумя руками за Антона», — отметила она.

Слуцкая также положительно оценила работу действующего главы ФФККР Александра Когана. «Я бы хотела сказать, что работа предыдущего президента была яркой, видной, и самое главное, что команда во главе с Александром Коганом очень хорошо работает. Думаю, что все эти составляющие приведут к правильно принимаемым решениям и усилению нашей сборной», — заключила она.

Александр Лакерник, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU)

«Наверное, сейчас будет некорректно высказываться о кандидатуре Сихарулидзе. Будет конференция федерации, где будет высказано мнение о работе Сихарулидзе. Человек, с одной стороны, имеет хороший опыт спортсмена на высоком уровне, с другой стороны, имеет определенный опыт руководящей работы в спорте: и в Думе, когда был в свое время, и сейчас в роли исполняющего обязанности главы. А в-третьих, человек имеет свое мнение по многим вопросам, что хорошо. Но его проделанную работу в отсутствие россиян на международных турнирах надо оценивать у всей федерации. Я вполне положительно оцениваю его деятельность. Но я не уверен, что правильно высказываться об этом. Есть орган, который будет высказываться на конференции», — сказал Лакерник «РБК Спорт».

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
фигурное катание Антон Сихарулидзе Татьяна Тарасова Наталья Бестемьянова Александр Лакерник
Материалы по теме
На пост главы Федерации фигурного катания выдвинули только Сихарулидзе
Спорт
Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на Олимпиаду
Спорт
Сихарулидзе заявил о запросах фигуристов на смену российского гражданства
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Совфед одобрил закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповОбщество, 14:30
Жителя Курска приговорили к семи годам колонии за госизмену и терроризмПолитика, 14:28
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»Life, 14:21
The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном креслеСпорт, 14:13
Лягушка в кипятке: в какие ловушки попадают даже самые крепкие компанииPro, 14:13
Кому положена пенсия по инвалидности и сколько она составляет по группамИнвестиции, 14:12
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛСпорт, 14:11
Прокуратура потребовала завести дело против Арсена МаркарянаОбщество, 14:10
«Тот, кто нужен». Главе федерации фигурного катания не нашли конкурентовСпорт, 14:09
Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественникаСпорт, 14:05
Часть средств от реализации ипотечного жилья банкрота оставят должникуНедвижимость, 14:01
Главархив опубликовал документы о жизни и творчестве Антона ЧеховаLife, 13:58
Первый тест нового Bestune B70. Способен ли он заменить Toyota CamryАвто, 13:58