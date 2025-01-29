«Тот, кто нужен». Главе федерации фигурного катания не нашли конкурентов

Антон Сихарулидзе единственным выдвинулся на пост главы Федерации фигурного катания (ФФККР). Что ждет российское фигурное катание с Сихарулидзе — «РБК Спорт» собрал мнения легенд этого вида спорта

Антон Сихарулидзе (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Антон Сихарулидзе оказался единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Регионы не выдвинули других кандидатур.

Выборы пройдут 11 февраля. Сихарулидзе исполнял обязанности главы ФФККР с апреля 2023 года. До него пост временно занимал гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавил организацию после смерти Александра Горшкова.

Российские фигуристы отстранены от соревнований Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. ISU в декабре 2024-го допустил россиян к отбору на Олимпиаду в Италии в нейтральном статусе, выделив по одной квоте в каждой дисциплине.

Сихарулидзе после окончания спортивной карьеры был депутатом заксобрания Петербурга (2007), потом — депутатом Госдумы, в которой возглавлял комитет по физической культуре и спорту (2007–2012), с 2021 года возглавляет Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

Мнение экспертов

Антон Сихарулидзе (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Антон — тот человек, который нам нужен. Он грамотный, заслуженный, мастер своего дела. Он провел хорошую работу на посту исполняющего обязанности главы. У него хорошие отношения с Александром Коганом. Мне кажется, что у него все очень даже хорошо. Я поддерживаю его кандидатуру», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду

«Я считаю, что он проделал очень большую работу по популяризации нашего вида спорта, по созданию коммерческих соревнований. В период, когда наши спортсмены не могут выступать на международной арене, были созданы турниры внутри России. Интерес к фигурному катанию в стране сейчас огромен. И в этом есть заслуга Сихарулидзе. Я выступаю за его кандидатуру», — отметила Бестемьянова «РБК Спорт».

Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании

«Я считаю, что Антон действительно достоин уже стать полноправным руководителем федерации. Человек, который прошел огромный путь в спортивной карьере, человек, который прошел путь в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, был в органах законодательной власти, имеет достаточный уровень умения общения и связей. Это все — накопленный им опыт за годы, пойдет только на пользу. Самое главное, что это человек, который неравнодушен к спорту. Мы видим, что даже в такой сложной ситуации, в которой находится российский спорт, он проделывает огромную работу», — сказала Слуцкая «РБК Спорт».

Слуцкая отметила, что поддерживает кандидатуру Сихарулидзе. «Антон — самобытный человек, который полностью погружен в работу федерации, поскольку был исполняющим обязанности. Он погружен во все вопросы. Усиление в виде Александра Когана и людей, которые очень давно работают в федерации, — только в плюс, очень здорово, что есть такие люди. Поэтому двумя руками за Антона», — отметила она.

Слуцкая также положительно оценила работу действующего главы ФФККР Александра Когана. «Я бы хотела сказать, что работа предыдущего президента была яркой, видной, и самое главное, что команда во главе с Александром Коганом очень хорошо работает. Думаю, что все эти составляющие приведут к правильно принимаемым решениям и усилению нашей сборной», — заключила она.

Александр Лакерник, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU)

«Наверное, сейчас будет некорректно высказываться о кандидатуре Сихарулидзе. Будет конференция федерации, где будет высказано мнение о работе Сихарулидзе. Человек, с одной стороны, имеет хороший опыт спортсмена на высоком уровне, с другой стороны, имеет определенный опыт руководящей работы в спорте: и в Думе, когда был в свое время, и сейчас в роли исполняющего обязанности главы. А в-третьих, человек имеет свое мнение по многим вопросам, что хорошо. Но его проделанную работу в отсутствие россиян на международных турнирах надо оценивать у всей федерации. Я вполне положительно оцениваю его деятельность. Но я не уверен, что правильно высказываться об этом. Есть орган, который будет высказываться на конференции», — сказал Лакерник «РБК Спорт».