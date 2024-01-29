Экс-глава ОКР фразой Сталина отреагировал на отстранение Валиевой

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг и аннулировал результаты фигуристки. «Как говорил Сталин, «расстрелять» их всех за такую работу», — отреагировал на решение CAS Леонид Тягачев

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года является суровой, такое мнение «РБК Спорт» выразил почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.

«Никто не ожидал такое суровое решение. Атаковать Валиеву очень стыдно для судебных дел, того же CAS. Я в шоке. Как говорил Сталин, «расстрелять» их всех за такую работу. Нельзя обвинять и винить такую девочку, на примере которой многие начали красиво кататься», — заявил Тягачев «РБК Спорт».

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) считает, что обвинения в адрес Валиевой являются результатом плохой работы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это политика, которая на сегодняшний день влияет на Баха. Это неприятно для всех болельщиков. Так сложилось, что нас уже давно атакуют. Не знаю, какие к Валиевой могут быть претензии. Но то, что выдающуюся спортсменку, которая покорила весь мир, лишают медали, это говорит о том, что плохо работает МОК и Томас Бах. Он не справляется со своей работой», — добавил он.

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но ее проверку задержала лаборатория в Стокгольме. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг.

Из-за дела Валиевой МОК не вручил награды по итогам командного турнира в Пекине, в котором второе место заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы. Американцы просили допустить их на слушания в CAS, но получили отказ.