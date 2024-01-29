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Юрист предложил «перспективный» вариант оспаривания вердикта по Валиевой

Юрист предложил вариант оспаривания вердикта по Валиевой
По мнению Алексея Панича, вердикт по Камиле Валиевой был ожидаем. В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на четыре года за допинг
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Vladimir Baranov / Global look press)

Попытка оспорить данное решение через обжалование независимости CAS в европейских судах является перспективной, учитывая вердикт по фигуристке Камиле Валиевой, заявил «РБК Спорт» председатель коллегии адвокатов «Никольская Консалтинг» Алексей Панич.

«Полученное решение действительно ожидаемо с учетом мнения большинства экспертов, которые прогнозировали неблагоприятный вердикт. Оспаривать это решение в швейцарских судах, скорее всего, бесперспективно, так как за последние десятилетия добиться отмены решений CAS удавалось всего лишь несколько раз», — сказал он, отметив, что вероятность отмены решения CAS в этой ситуации крайне низка.

Юрист считает, что более перспективной может быть попытка оспорить данное решение через обжалование независимости CAS в европейских судах.

«В некоторых случаях имелись основания сомневаться в независимости выбранной панели арбитров. Недавно возник скандал в связи с делом Ирины Винер-Усмановой, когда стало ясно, что панель арбитров, рассматривавшая дело, не была независимой, было обнаружено прямое вмешательство администрации CAS в процесс принятия арбитрами решения», — заявил Панич.

Он уточнил, что, учитывая этот инцидент и другие ситуации, когда арбитры CAS не демонстрировали независимость в прошлом, возможно рассмотреть обращение в европейские суды, например, в Европейский суд по правам человека.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву за положительную допинг-пробу на триметазидин, которую она сдала на чемпионате России перед Олимпиадой. Также фигуристку должны лишить всех наград с 25 декабря 2021 года — помимо чемпионата России, это золото Олимпиады в командном турнире и чемпионата Европы.

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Камила Валиева фигурное катание допинг CAS
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