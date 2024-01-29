Роднина назвала жестоким отстранение Валиевой на четыре года

Трехкратная олимпийская чемпионка считает, что если у Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года, есть силы, то ей необходимо подавать апелляцию на решение CAS

Камила Валиева (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года является жестокой, заявила «РБК Спорт» трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Отстранение Валиевой на четыре года действительно очень жестокое. Тем более, никогда решение не принималось так долго. Это решение касается не только Валиевой, но и остальных ребят. Два года быть с «коробочками от медалей» — это тяжелый случай», — сказала Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка считает, что если у Валиевой и ее тренеров есть силы, то им необходимо подавать на апелляцию. «Мы не знаем доводы и аргументы, а знаем только вердикт и примерные препараты. Здесь сложно что-либо комментировать. Если сама совершеннолетняя Валиева и те люди, которые вели ее к результатам, чувствуют в себе силу, то, конечно, нужно подавать на апелляцию», — добавила она.

После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но ее проверку задержала лаборатория в Стокгольме. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг.

Независимый дисциплинарный комитет РУСАДА в январе 2023 года фактически оправдал фигуристку. Он пришел к выводу, что, хотя спортсменка и допустила нарушение допинговых правил, в ее действиях не было никакой вины или халатности. В итоге дисциплинарный комитет лишил Валиеву только золота чемпионата России 2021 года.

Из-за дела Валиевой МОК не вручил награды по итогам командного турнира в Пекине, в котором второе место заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы. Американцы просили допустить их на слушания в CAS, но получили отказ.