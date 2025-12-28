Квартальнов первым провел в КХЛ тысячу игр в качестве главного тренера
Дмитрий Квартальнов из минского «Динамо» стал первым главным тренером в истории КХЛ (с 2008 года), достигшим отметки в тысячу матчей.
В воскресенье минский клуб принимает московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата.
Квартальнов в КХЛ работал еще с пятью клубами — череповецкой «Северсталью» (2009–2012 годы), новосибирской «Сибирью» (2012–2014), московским ЦСКА (2014–2017), ярославским «Локомотивом» (2017–2019) и казанским «Ак Барсом» (2019–2022).
В сезоне 2014/15 тренер привел ЦСКА к золоту чемпионата России, которое вручалось по итогам регулярки КХЛ.
В минском «Динамо» Квартальнов работает третий сезон, команда идет третьей в Западной конференции.
В истории отечественного хоккея больше тысячи матчей провели пять тренеров: Владимир Крикунов (1495, рекорд), Валерий Белоусов, Виктор Тихонов, Зинэтула Билялетдинов и Геннадий Цыгуров. Более 500 матчей в КХЛ провели только десять тренеров.
