«Авангард» с трудом обыграл худшую команду КХЛ

«Авангард» вырвал победу у аутсайдера КХЛ «Лады» по буллитам

«Лада» трижды вела в счете, но на 57-й минуте омичи реализовали большинство и перевели игру в овертайм. Победный бросок в серии буллитов на счету Потуральски

Эндрю Потуральски (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» по буллитам победил тольяттинскую «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:3.

В основное время у «Авангарда» забили Семен Чистяков (37-я минута), Александр Волков (44) и Эндрю Потуральски (57), на счету которого победный буллит.

У «Лады» забивали Иван Савчик (31), Артур Тянулин (42) и Андрей Алтыбармакян (50).

В начале второго периода «Авангард» играл 3х5 из-за двух нарушений численного состава подряд, но «Лада» не смогла реализовать преимущество.

«Лада» после этого матча ушла с последнего места в сводной таблице чемпионата, «Авангард» поднялся на второе место в Восточной конференции.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 5:0.