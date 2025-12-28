«Авангард» с трудом обыграл худшую команду КХЛ
Омский «Авангард» по буллитам победил тольяттинскую «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:3.
В основное время у «Авангарда» забили Семен Чистяков (37-я минута), Александр Волков (44) и Эндрю Потуральски (57), на счету которого победный буллит.
У «Лады» забивали Иван Савчик (31), Артур Тянулин (42) и Андрей Алтыбармакян (50).
В начале второго периода «Авангард» играл 3х5 из-за двух нарушений численного состава подряд, но «Лада» не смогла реализовать преимущество.
«Лада» после этого матча ушла с последнего места в сводной таблице чемпионата, «Авангард» поднялся на второе место в Восточной конференции.
В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 5:0.
