Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ
Защитник сборной США Коул Хатсон покинул лед на носилках после попадания шайбы в голову в матче молодежного чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии (2:1).
19-летний Хатсон получил травму в середине второго периода. Он был в сознании, когда его уносили со льда. Защитника отправили в больницу и после обследования отпустили.
В сборной США пока не знают, когда игрок сможет продолжить выступление на турнире, сообщает TSN.
В прошлом году Хатсон выиграл со сборной США молодежный чемпионат мира, на его чету было три гола и восемь передач в семи играх.
Защитник задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который играет Александр Овечкин. Старший брат Коула, Лэйн Хатсон, выступает за «Монреаль Канадиенс».
Турнир проходит в Сент-Поле и Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Сборную России не допускают на соревнования Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах