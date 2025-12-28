 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Аталанта Интер Милан 1 3,65 x 3,55 2 2,11 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 2,95 x 2,9 2 2,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 17 x 5,5 2 1,23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,45 x 4,3 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ

Хоккеиста сборной США Хатсона унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ
Коулу Хатсону в матче со швейцарцами в голову попала шайба. Хоккеиста отправили в больницу и после обследования отпустили, сроки его возвращения на лед пока неизвестны
Коул Хатсон
Коул Хатсон (Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press)

Защитник сборной США Коул Хатсон покинул лед на носилках после попадания шайбы в голову в матче молодежного чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии (2:1).

19-летний Хатсон получил травму в середине второго периода. Он был в сознании, когда его уносили со льда. Защитника отправили в больницу и после обследования отпустили.

В сборной США пока не знают, когда игрок сможет продолжить выступление на турнире, сообщает TSN.

В прошлом году Хатсон выиграл со сборной США молодежный чемпионат мира, на его чету было три гола и восемь передач в семи играх.

Защитник задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который играет Александр Овечкин. Старший брат Коула, Лэйн Хатсон, выступает за «Монреаль Канадиенс».

Турнир проходит в Сент-Поле и Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Сборную России не допускают на соревнования Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года.

