Хоккеиста сборной США Хатсона унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ

Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ

Коулу Хатсону в матче со швейцарцами в голову попала шайба. Хоккеиста отправили в больницу и после обследования отпустили, сроки его возвращения на лед пока неизвестны

Коул Хатсон (Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press)

Защитник сборной США Коул Хатсон покинул лед на носилках после попадания шайбы в голову в матче молодежного чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии (2:1).

19-летний Хатсон получил травму в середине второго периода. Он был в сознании, когда его уносили со льда. Защитника отправили в больницу и после обследования отпустили.

В сборной США пока не знают, когда игрок сможет продолжить выступление на турнире, сообщает TSN.

В прошлом году Хатсон выиграл со сборной США молодежный чемпионат мира, на его чету было три гола и восемь передач в семи играх.

Защитник задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который играет Александр Овечкин. Старший брат Коула, Лэйн Хатсон, выступает за «Монреаль Канадиенс».

Турнир проходит в Сент-Поле и Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Сборную России не допускают на соревнования Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года.