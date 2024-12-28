В Далласе ограбили дом звезды НБА Луки Дончича
Дом словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича был ограблен в Далласе 27 декабря. Об этом ESPN сообщила его менеджер Лара Бет Сигер.
«В тот момент никого не было дома, и к счастью, Лука и его семья в безопасности. Лука подал заявление в полицию, расследование продолжается», — рассказала Сигер.
Звезда «Далласа» 25 декабря получил растяжение левой икроножной мышцы и выбыл примерно на месяц.
Дончич был выбран «Атлантой Хокс» под общим третьим номером на драфте 2018 года, после чего сразу обменян в «Даллас». С 2015 по 2018 год словенец выступал за мадридский «Реал», с которым выиграл Евролигу (2018) и стал трехкратным чемпионом страны (2015, 2016, 2018). В НБА он пять раз участвовал в Матчах звезд (2020–2024), признавался лучшим новичком сезона (2019). В составе национальной сборной 25-летний Дончич стал победителем чемпионата Европы (2017).
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