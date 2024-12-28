«Воронеж» снялся с чемпионата России по гандболу из-за денежных проблем

Клуб, который в нынешнем сезоне занимал девятое место из 12 в мужской Суперлиге, прекращает свое существование

Фото: rushandball.ru

«Воронеж» направил официальное письмо в Федерацию гандбола России (ФГР), в котором уведомил о снятии с чемпионата страны ввиду отсутствия средств. Об этом сообщается на сайте ФГР.

Клуб прекращает свое существование.

«Пояснения об изменениях в турнирных таблицах указанных турниров будут даны дополнительно», — сообщили в ФГР.

«Воронеж» занимал девятое место из 12 команд в Суперлиге (высшем дивизионе чемпионата страны). В прошлом сезоне клуб выиграл Высшую лигу (второй дивизион). «Воронеж‑Юниор» в нынешнем сезоне занимает последнее место в Высшей лиге.

В октябре гандболисты и тренеры «Воронежа» обращались к губернатору области Александру Гусеву с просьбой помочь с финансированием клуба, который несколько месяцев задерживает им зарплату.