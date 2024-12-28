Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака»

Валерий Кузьмин, который выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год, скончался на 84-м году жизни. С «красно-белыми» защитник выиграл три чемпионата СССР, еще один титул он завоевал в составе «Крыльев Советов»

Валерий Кузьмин (Фото: spartak.ru)

Бывший хоккеист московского «Спартака» Валерий Кузьмин скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

Защитник выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год, проведя за «красно-белых» 386 матчей. С командой он трижды стал чемпионом СССР (1962, 1967, 1969), дважды выиграл Кубок СССР (1970, 1971).

С 1960 по 1965 год Кузьмин привлекался к выступлениям за главную сборную СССР.

После перехода в «Крылья Советов» (1972–1975) Кузьмин в четвертый раз стал чемпионом страны, выиграв также Кубок СССР в 1974 году.

«Один из последних участников первого чемпионства «Спартака» 1962 года, Валерий Борисович Кузьмин был обладателем редкого достижения, став четырехкратным чемпионом СССР, не выступая в составе ЦСКА», — говорится в сообщении «Спартака».

Карьеру Кузьмин завершил после сезона 1975/76 в составе финского «Йокерита». Позднее он был тренером в «Крыльях Советов» (1976–1980) и воскресенском «Химике» (1980–1986), а также работал с детскими командами.