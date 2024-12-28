Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака»
Бывший хоккеист московского «Спартака» Валерий Кузьмин скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.
Защитник выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год, проведя за «красно-белых» 386 матчей. С командой он трижды стал чемпионом СССР (1962, 1967, 1969), дважды выиграл Кубок СССР (1970, 1971).
С 1960 по 1965 год Кузьмин привлекался к выступлениям за главную сборную СССР.
После перехода в «Крылья Советов» (1972–1975) Кузьмин в четвертый раз стал чемпионом страны, выиграв также Кубок СССР в 1974 году.
«Один из последних участников первого чемпионства «Спартака» 1962 года, Валерий Борисович Кузьмин был обладателем редкого достижения, став четырехкратным чемпионом СССР, не выступая в составе ЦСКА», — говорится в сообщении «Спартака».
Карьеру Кузьмин завершил после сезона 1975/76 в составе финского «Йокерита». Позднее он был тренером в «Крыльях Советов» (1976–1980) и воскресенском «Химике» (1980–1986), а также работал с детскими командами.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов