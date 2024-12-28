Звезду НБА оштрафовали за непристойные жесты в адрес болельщиков

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заплатит $75 тыс. за то, что во время матча с «Бостоном» несколько раз показывал оскорбительные жесты в адрес фанатов «Селтикс» после своих реализованных бросков

Джоэл Эмбиид (Фото: Brian Fluharty / Getty Images)

Центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид оштрафован на $75 тыс. за непристойные жесты в адрес болельщиков во время матча против «Бостон Селтикс». Об этом сообщается на сайте НБА.

Встреча состоялась 25 декабря в Бостоне и завершилась победой «Филадельфии» со счетом 118:114. В первой половине матча Эмбиид несколько раз показывал оскорбительные жесты в адрес фанатов «Селтикс» после своих реализованных бросков. В этой игре центровой набрал 27 очков и сделал девять подборов.

Эмбиид является самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА сезона 2022/23, олимпийским чемпионом Парижа в составе сборной США.

В этом сезоне Эмбиид сыграл только в девяти из 29 игр «Филадельфии» (21,3 очка и 7,0 подборов в среднем). Его беспокоили проблемы с левым коленом, также он отбыл трехматчевую дисквалификацию за толчок журналиста, а в середине декабря центровой получил перелом пазухи носа.