Игравший в РПЛ Бранислав Крунич: я стал русским человеком

Выступавший в РПЛ босниец пожалел об отъезде из России

Экс-игрок «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич заявил, что после жизни в России у него появились русский менталитет и характер

Бранислав Крунич (Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС)

Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич в разговоре с корреспондентом Metaratings заявил, что жалеет об отъезде из России.

«Я в принципе жалею, что уехал из России. Мне так нравится эта страна. В то время когда я жил там в свои лучшие годы и становился человеком, у меня развивали русский менталитет. Понимаете?» — приводит слова Крунича Metaratings.

Крунич отметил, что «стал русским человеком». «Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», — добавил он.

Всего полузащитник провел 96 матчей в РПЛ за «Томь» и «Москву», также он выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) за брянское «Динамо». На данный момент Крунич возглавляет боснийский «Железничар». Ранее он тренировал клубы «Крупа», «Борац», «Леотар».