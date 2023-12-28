Выступавший в РПЛ босниец пожалел об отъезде из России
Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич в разговоре с корреспондентом Metaratings заявил, что жалеет об отъезде из России.
«Я в принципе жалею, что уехал из России. Мне так нравится эта страна. В то время когда я жил там в свои лучшие годы и становился человеком, у меня развивали русский менталитет. Понимаете?» — приводит слова Крунича Metaratings.
Крунич отметил, что «стал русским человеком». «Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», — добавил он.
Всего полузащитник провел 96 матчей в РПЛ за «Томь» и «Москву», также он выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) за брянское «Динамо». На данный момент Крунич возглавляет боснийский «Железничар». Ранее он тренировал клубы «Крупа», «Борац», «Леотар».
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