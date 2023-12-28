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Панарин забил победную шайбу в матче против клуба Овечкина

Панарин забил победную шайбу в матче против клуба Овечкина
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Андре Миллер (28-я и 47-я минуты), российский нападающий Артемий Панарин (33), Брэйден Шнайдер (33) и Алекси Лафреньер (52). У «Кэпиталз» отличился Энтони Манта (25).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин помимо заброшенной шайбы также отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча. В текущем регулярном сезоне россиянин набрал 46 очков (19 голов и 27 передач) в 33 матчах.

Нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями и завершили матч с показателями полезности «-1».

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