Панарин забил победную шайбу в матче против клуба Овечкина
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей шайбы забросили Андре Миллер (28-я и 47-я минуты), российский нападающий Артемий Панарин (33), Брэйден Шнайдер (33) и Алекси Лафреньер (52). У «Кэпиталз» отличился Энтони Манта (25).
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин помимо заброшенной шайбы также отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча. В текущем регулярном сезоне россиянин набрал 46 очков (19 голов и 27 передач) в 33 матчах.
Нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями и завершили матч с показателями полезности «-1».
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