Панарин забил победную шайбу в матче против клуба Овечкина

Панарин забил победную шайбу в матче против клуба Овечкина

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина

Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Андре Миллер (28-я и 47-я минуты), российский нападающий Артемий Панарин (33), Брэйден Шнайдер (33) и Алекси Лафреньер (52). У «Кэпиталз» отличился Энтони Манта (25).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин помимо заброшенной шайбы также отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча. В текущем регулярном сезоне россиянин набрал 46 очков (19 голов и 27 передач) в 33 матчах.

Нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями и завершили матч с показателями полезности «-1».