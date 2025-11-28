«Ак Барс» прервал победную серию СКА в КХЛ

Казанский клуб победил дома со счетом 5:2

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Казанский «Ак Барс» обыграл петербургский СКА со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (четвертая минута), Илья Сафонов (25), Артем Галимов (38), Илья Карпухин (42) и Никита Дыняк (51). У проигравших дубль сделал Брендан Лайпсик (23, 51).

У СКА прервалась трехматчевая победная серия.

«Ак Барс» набрал 42 очка в 32 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 32 очками в 29 встречах расположился на восьмой строчке на Западе.

В следующем матче «Ак Барс» 30 ноября примет «Шанхай Дрэгонс», СКА 2 декабря в гостях сыграет с «Локомотивом».

Другие результаты игрового дня в КХЛ:

«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — 6:1;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Шанхай Дрэгонс» — 7:5;

«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 1:2.