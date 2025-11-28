Футболистка избежала наказания за допинг из-за искусственного газона

Футболистку «Волеренги» оправдали после положительного допинг-теста — запрещенное вещество содержалось в резиновой крошке с искусственного покрытия поля

Фото: Ragnar Singsaas / Bongarts / Getty Images

Футболистка норвежского клуба «Волеренга» была оправдана по обвинению в нарушении антидопинговых правил, запрещенное вещество содержалось в резиновой крошке с искусственного газона. Об этом сообщает The Athletic.

Измельченный гранулят шин, известный как резиновая крошка, используется в производстве некоторых видов покрытия искусственных футбольных полей, которые широко распространены по всей Европе как на любительском, так и на профессиональном уровне, отмечает издание.

Взятые 22 апреля после матча высшего дивизиона чемпионата Норвегии между «Волеренгой» и «ЛСК Квиннер» на крытой арене «ЛСК-Халлен» в Лиллестреме допинг-тесты дали положительный результат на диметилбутиламин сразу у восьми футболисток. При этом у одной спортсменки из «Волеренги» уровень вещества превысил допустимую норму, установленную Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Норвежское антидопинговое агентство (ADNO) провело расследование и установило, что именно резиновая крошка содержала запрещенный диметилбутиламин. WADA не стало подавать апелляцию, футболистка, имя которой не раскрывается, избежала дисквалификации и смогла продолжить карьеру.

«Основываясь на результатах расследования ADNO и дополнительной информации, собранной WADA, а также на обсуждениях с внешними экспертами, у WADA есть все основания полагать, что такая ситуация с диметилбутиламином ограничена определенными полями с искусственным покрытием в Норвегии», — сообщили в WADA.