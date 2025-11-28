Футболистка избежала наказания за допинг из-за искусственного газона
Футболистка норвежского клуба «Волеренга» была оправдана по обвинению в нарушении антидопинговых правил, запрещенное вещество содержалось в резиновой крошке с искусственного газона. Об этом сообщает The Athletic.
Измельченный гранулят шин, известный как резиновая крошка, используется в производстве некоторых видов покрытия искусственных футбольных полей, которые широко распространены по всей Европе как на любительском, так и на профессиональном уровне, отмечает издание.
Взятые 22 апреля после матча высшего дивизиона чемпионата Норвегии между «Волеренгой» и «ЛСК Квиннер» на крытой арене «ЛСК-Халлен» в Лиллестреме допинг-тесты дали положительный результат на диметилбутиламин сразу у восьми футболисток. При этом у одной спортсменки из «Волеренги» уровень вещества превысил допустимую норму, установленную Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Норвежское антидопинговое агентство (ADNO) провело расследование и установило, что именно резиновая крошка содержала запрещенный диметилбутиламин. WADA не стало подавать апелляцию, футболистка, имя которой не раскрывается, избежала дисквалификации и смогла продолжить карьеру.
«Основываясь на результатах расследования ADNO и дополнительной информации, собранной WADA, а также на обсуждениях с внешними экспертами, у WADA есть все основания полагать, что такая ситуация с диметилбутиламином ограничена определенными полями с искусственным покрытием в Норвегии», — сообщили в WADA.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили