Тошич рассказал о мечте стать главным тренером ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич мечтает в будущем стать главным тренером армейцев. Об этом 38-летний серб рассказал «Советскому спорту».
«Ну конечно, мечтаю стать главным тренером ЦСКА, но будем идти шаг за шагом. Почему бы и нет? Я верю в себя, я знаю, что могу и на что способен. Будем идти шаг за шагом. Жизнь непредсказуема, но мне бы хотелось, чтобы такой путь состоялся», — сказал Тошич.
Тошич является одним из самых успешных легионеров ЦСКА, где он выступал с 2010 по 2017 год. В активе серба три чемпионских титула в России, по два раза он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
За свою карьеру полузащитник также выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Партизан», «Кельн», «Тобол», «Тайчжоу Юаньда» и «Ламия».
В составе сборной Сербии он провел 76 матчей и забил 11 мячей.
Тошич объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне он играл за клуб «СКА-Ростов», выступающий в Медиалиге.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили