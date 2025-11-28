 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тошич рассказал о мечте стать главным тренером ЦСКА

Серб играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год, в его активе три чемпионских титула в России
Зоран Тошич
Зоран Тошич (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич мечтает в будущем стать главным тренером армейцев. Об этом 38-летний серб рассказал «Советскому спорту».

«Ну конечно, мечтаю стать главным тренером ЦСКА, но будем идти шаг за шагом. Почему бы и нет? Я верю в себя, я знаю, что могу и на что способен. Будем идти шаг за шагом. Жизнь непредсказуема, но мне бы хотелось, чтобы такой путь состоялся», — сказал Тошич.

Тошич является одним из самых успешных легионеров ЦСКА, где он выступал с 2010 по 2017 год. В активе серба три чемпионских титула в России, по два раза он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

За свою карьеру полузащитник также выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Партизан», «Кельн», «Тобол», «Тайчжоу Юаньда» и «Ламия».

В составе сборной Сербии он провел 76 матчей и забил 11 мячей.

Тошич объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне он играл за клуб «СКА-Ростов», выступающий в Медиалиге.

Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА
