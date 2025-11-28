Форвард «Нефтехимика» установил рекорд КХЛ по матчам подряд за один клуб

Форвард «Нефтехимика» Митякин установил рекорд КХЛ по матчам подряд за один клуб

Евгений Митякин побил рекорд КХЛ Кирилла Семенова из «Авангарда»

Евгений Митякин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Форвард нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Митякин установил новый рекорд в КХЛ.

27-летний нападающий вышел на лед в игре регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» — это его 292-й матч подряд за «Нефтехимик». Митякин побил рекорд КХЛ Кирилла Семенова (291, «Авангард») по матчам подряд за одну команду.

Митякин выступает за «Нефтехимик» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 32 матча и набрал 23 (14+9) очка.

«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 32 матчах.