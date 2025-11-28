Форвард «Нефтехимика» установил рекорд КХЛ по матчам подряд за один клуб
Форвард нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Митякин установил новый рекорд в КХЛ.
27-летний нападающий вышел на лед в игре регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» — это его 292-й матч подряд за «Нефтехимик». Митякин побил рекорд КХЛ Кирилла Семенова (291, «Авангард») по матчам подряд за одну команду.
Митякин выступает за «Нефтехимик» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 32 матча и набрал 23 (14+9) очка.
«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 32 матчах.
