Спорт⁠,
0

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Крицюк завершил карьеру в 34 года
Последней командой 34-летнего Станислава Крицюка была «Тюмень» из Первой лиги, которую он покинул в январе 2025 года
Станислав Крицюк
Станислав Крицюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Станислав Крицюк завершил карьеру в возрасте 34 лет.

«Что дальше? Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе — посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте», — сказал Крицюк «РБ Спорт».

Последним клубом Крицюка была «Тюмень» из Первой лиги, которую он покинул в январе 2025 года, отыграв полсезона.

Крицюк ранее играл за тольяттинскую «Академию», португальские «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте», «Краснодар» и «Зенит». Провел два матча в сборной России в 2016 году.

В составе «Зенита» Крицюк стал чемпионом России (2021/22), с «Брагой» выиграл Кубок португальской лиги (2012/13).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Станислав Крицюк ФК Краснодар сборная России по футболу спортивная карьера ФК Зенит
