Экс-вратарь «Зенита» и сборной России объявил о завершении карьеры
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Станислав Крицюк завершил карьеру в возрасте 34 лет.
«Что дальше? Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе — посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте», — сказал Крицюк «РБ Спорт».
Последним клубом Крицюка была «Тюмень» из Первой лиги, которую он покинул в январе 2025 года, отыграв полсезона.
Крицюк ранее играл за тольяттинскую «Академию», португальские «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте», «Краснодар» и «Зенит». Провел два матча в сборной России в 2016 году.
В составе «Зенита» Крицюк стал чемпионом России (2021/22), с «Брагой» выиграл Кубок португальской лиги (2012/13).
