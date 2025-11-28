Экс-футболист «Спартака» и сборной Польши развелся с женой-россиянкой

Мацей Рыбус был женат на Лане Байматовой с марта 2018 года

Мацей Рыбус (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус развелся со своей женой, россиянкой Ланой Байматовой.

«Хорошевский районный суд города Москвы 27 ноября 2025 года вынес решение по гражданскому делу по иску Рыбус Ланы Иналовны к Рыбусу Мацею о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества», — сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Пара состояла в браке с марта 2018 года.

Рыбус играл в России с 2012 по 2024 год, не считая сезона 2016/17 в составе французского «Лиона», за «Терек», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». Казанский клуб 36-летний защитник покинул в конце сезона 2023/24 и с тех пор нигде не играл.

С «Локомотивом» Рыбус выиграл чемпионат России (2017/18), Кубок России (2018/19, 2020/21) и Суперкубок страны (2019). Из-за решения остаться в России защитника перестали вызывать в сборную Польши, и он в 2022 году завершил карьеру в национальной команде, где провел 66 матчей и забил два гола.