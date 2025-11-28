Экс-футболист ЦСКА Думбия назвал ошибкой переход в «Рому» в 2015 году

Ивуариец заявил, что ему не надо было переходить в клуб из топ-чемпионата Европы по ходу сезона, а стоило дождаться лета

Сейду Думбия (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Кот-д'Ивуара Сейду Думбия считает, что его переход из московского клуба в итальянскую «Рому» в январе 2015 года был ошибкой. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Если бы была возможность, то я исправил бы одну свою большую ошибку — не уходил бы из ЦСКА в «Рому» зимой 2015 года. Потому что трансферы по ходу сезона очень трудно совершать. Нужно было дождаться лета и только тогда думать о переезде в топ-чемпионат Европы», — сказал 37-летний Думбия.

Форвард в итоге не смог заиграть в «Роме» и провел большую часть времени в арендах.

Вместе с ЦСКА Думбия трижды завоевал золото чемпионата России, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. В сезонах 2011/12 и 2013/14 он становился лучшим бомбардиром РПЛ.

Ранее 28 ноября Думбия официально объявил о завершении карьеры.