Экс-футболист ЦСКА Думбия назвал ошибкой переход в «Рому» в 2015 году
Бывший нападающий ЦСКА и сборной Кот-д'Ивуара Сейду Думбия считает, что его переход из московского клуба в итальянскую «Рому» в январе 2015 года был ошибкой. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».
«Если бы была возможность, то я исправил бы одну свою большую ошибку — не уходил бы из ЦСКА в «Рому» зимой 2015 года. Потому что трансферы по ходу сезона очень трудно совершать. Нужно было дождаться лета и только тогда думать о переезде в топ-чемпионат Европы», — сказал 37-летний Думбия.
Форвард в итоге не смог заиграть в «Роме» и провел большую часть времени в арендах.
Вместе с ЦСКА Думбия трижды завоевал золото чемпионата России, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. В сезонах 2011/12 и 2013/14 он становился лучшим бомбардиром РПЛ.
Ранее 28 ноября Думбия официально объявил о завершении карьеры.
