Экс-футболист ЦСКА Сейду Думбия объявил о завершении карьеры

В составе ЦСКА ивуариец трижды завоевал золото чемпионата России, дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ

Сейду Думбия (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия официально объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я этого не делал, но сейчас скажу: официально объявляю о завершении карьеры», — заявил 37-летний Думбия «Советскому спорту».

Последним клубом ивуарийца был мальтийский «Хамрун Спартанс», который он покинул в 2021 году.

С 2010 по 2015 год Думбия выступал за московский ЦСКА. Вместе с командой он трижды завоевал золото чемпионата России, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. В сезонах 2011/12 и 2013/14 он становился лучшим бомбардиром РПЛ.

Также Думбия играл за ивуарийские «Атлетик д’Аджаме», «АСЕК Мимозас» и «Денгеле», японские «Касива Рейсол» и «Токусима Вортис», швейцарские «Янг Бойз», «Базель» и «Сьон», итальянскую «Рому», английский «Ньюкасл», португальский «Спортинг» и испанскую «Жирону».

В сборной Кот-д’Ивуара Думбия провел 37 матчей и забил девять голов, выиграл Кубок африканских наций 2015 года, играл на ЧМ-2010.