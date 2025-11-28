Экс-футболист ЦСКА Сейду Думбия объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий ЦСКА и сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия официально объявил о завершении карьеры футболиста.
«Я этого не делал, но сейчас скажу: официально объявляю о завершении карьеры», — заявил 37-летний Думбия «Советскому спорту».
Последним клубом ивуарийца был мальтийский «Хамрун Спартанс», который он покинул в 2021 году.
С 2010 по 2015 год Думбия выступал за московский ЦСКА. Вместе с командой он трижды завоевал золото чемпионата России, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. В сезонах 2011/12 и 2013/14 он становился лучшим бомбардиром РПЛ.
Также Думбия играл за ивуарийские «Атлетик д’Аджаме», «АСЕК Мимозас» и «Денгеле», японские «Касива Рейсол» и «Токусима Вортис», швейцарские «Янг Бойз», «Базель» и «Сьон», итальянскую «Рому», английский «Ньюкасл», португальский «Спортинг» и испанскую «Жирону».
В сборной Кот-д’Ивуара Думбия провел 37 матчей и забил девять голов, выиграл Кубок африканских наций 2015 года, играл на ЧМ-2010.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили