Спорт⁠,
0

На Кипре фанаты вывесили флаги России и СССР на матче с киевским «Динамо»

Болельщики «Омонии» вывесили флаги СССР и России на матче с киевским «Динамо»
После замечания стюардов флаг России убрали, но флаг СССР остался. «Омония» обыграла «Динамо» в матче Лиги конференций со счетом 2:0

На Кипре перед началом матча Лиги конференций против киевского «Динамо» болельщики местной «Омонии» вывесили флаги СССР и России. Об этом сообщает Tribuna.

Отмечается, что после замечания стюардов флаг России убрали, но флаг СССР остался висеть.

Встреча, которая прошла в Никосии, завершилась победой «Омонии» со счетом 2:0.

В турнирной таблице общего этапа Лиги конференции «Омония» с пятью очками поднялось на 18-е место. «Динамо» (три очка) располагается на 27-й строчке, проиграв три матча из четырех.

Российские клубы и сборные после начала военной операции на Украине в 2022 году отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига конференций Динамо Киев Кипр
