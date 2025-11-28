На Кипре фанаты вывесили флаги России и СССР на матче с киевским «Динамо»
На Кипре перед началом матча Лиги конференций против киевского «Динамо» болельщики местной «Омонии» вывесили флаги СССР и России. Об этом сообщает Tribuna.
Отмечается, что после замечания стюардов флаг России убрали, но флаг СССР остался висеть.
Встреча, которая прошла в Никосии, завершилась победой «Омонии» со счетом 2:0.
В турнирной таблице общего этапа Лиги конференции «Омония» с пятью очками поднялось на 18-е место. «Динамо» (три очка) располагается на 27-й строчке, проиграв три матча из четырех.
Российские клубы и сборные после начала военной операции на Украине в 2022 году отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.
