Reuters: WTA не накажет теннисисток за участие в турнире в Санкт-Петербурге

WTA пообещала не наказывать теннисисток за участие в турнире в Петербурге

Международный выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет с 1 по 3 декабря. В WTA заявили, что не поддерживают проведение этих соревнований, но санкций за участие в них не будет

Фото: Russell Cheyne / Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет наказывать спортсменок, которые сыграют в предстоящем командном выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Об этом Reuters сообщили в WTA.

«Это мероприятие не связано с WTA, и WTA не поддерживает проведение турнира. Игроки участвуют в WTA-туре как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность принимать участие в показательных выступлениях без штрафных санкций в межсезонье», — заявили в WTA.

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не ответили на запрос Reuters.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет с 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге. Среди участников будут россияне Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, сербы Душан Лайович и Ласло Джере, болгарка Виктория Томова, француз Адриан Маннарино, представительница Казахстана Юлия Путинцева, испанец Роберто Баутиста-Агут и итальянка Жасмин Паолини.

WTA и ATP после начала спецоперации на Украине запретили проводить международные турниры на территории России и Белоруссии, российские и белорусские теннисисты выступают в соревнованиях в нейтральном статусе.