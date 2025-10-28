Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA
Состоялась жеребьевка группового этапа на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.
В парном разряде на турнире выступят три россиянки — Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.
Андреева и Шнайдер попали в группу Лизель Хубер, где их соперницами станут Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / CША), Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия) и Тимея Бабош / Луиза Стефани (Венгрия / Бразилия).
Кудерметова и бельгийка Элизе Мертес сыграют в группе Мартины Навратиловой с парами Сара Эррани / Джасмин Паолини (Италия), Се Шувэй / Елена Остапенко (Тайвань / Латвия) и Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс (США / Нидерланды).
В полуфиналы выйдут по две лучшие пары из каждой группы.
Итоги жеребьевки Итогового турнира WTA в одиночном разряде:
группа Штеффи Граф: Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Джасмин Паолини (Италия);
группа Серены Уильямс: Ига Свёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Мэдисон Киз (США).
Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября, призовой фонд турнира составит более $15 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов