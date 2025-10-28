Андреева, Шнайдер и Кудерметова узнали соперниц в группе на Итоговом турнире WTA

Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA

На главный турнир года в WTA отобрались три российские теннисистки в парном разряде. Мирра Андреева играет вместе с Дианой Шнайдер, Вероника Кудерметова — с бельгийкой Элизе Мертенс

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Состоялась жеребьевка группового этапа на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

В парном разряде на турнире выступят три россиянки — Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.

Андреева и Шнайдер попали в группу Лизель Хубер, где их соперницами станут Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / CША), Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия) и Тимея Бабош / Луиза Стефани (Венгрия / Бразилия).

Кудерметова и бельгийка Элизе Мертес сыграют в группе Мартины Навратиловой с парами Сара Эррани / Джасмин Паолини (Италия), Се Шувэй / Елена Остапенко (Тайвань / Латвия) и Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс (США / Нидерланды).

В полуфиналы выйдут по две лучшие пары из каждой группы.

Итоги жеребьевки Итогового турнира WTA в одиночном разряде: группа Штеффи Граф : Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Джасмин Паолини (Италия); группа Серены Уильямс : Ига Свёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Мэдисон Киз (США).

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября, призовой фонд турнира составит более $15 млн.