Спорт⁠,
0

Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA

Андреева, Шнайдер и Кудерметова узнали соперниц в группе на Итоговом турнире WTA
На главный турнир года в WTA отобрались три российские теннисистки в парном разряде. Мирра Андреева играет вместе с Дианой Шнайдер, Вероника Кудерметова — с бельгийкой Элизе Мертенс
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Состоялась жеребьевка группового этапа на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

В парном разряде на турнире выступят три россиянки — Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.

Андреева и Шнайдер попали в группу Лизель Хубер, где их соперницами станут Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / CША), Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф (Канада / Новая Зеландия) и Тимея Бабош / Луиза Стефани (Венгрия / Бразилия).

Кудерметова и бельгийка Элизе Мертес сыграют в группе Мартины Навратиловой с парами Сара Эррани / Джасмин Паолини (Италия), Се Шувэй / Елена Остапенко (Тайвань / Латвия) и Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс (США / Нидерланды).

В полуфиналы выйдут по две лучшие пары из каждой группы.

Итоги жеребьевки Итогового турнира WTA в одиночном разряде:

группа Штеффи Граф: Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Джасмин Паолини (Италия);

группа Серены Уильямс: Ига Свёнтек (Польша), Аманда Анисимова (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Мэдисон Киз (США).

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября, призовой фонд турнира составит более $15 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер Вероника Кудерметова
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
