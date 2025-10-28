КАМАЗ первым из клубов Первой лиги вышел в 1/4 финала Кубка России
Футболисты КАМАЗа из Набережных Челнов по пенальти обыграли «Челябинск» в матче шестого раунда «Фонбет» — Кубка России в «пути регионов».
Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался КАМАЗ — 4:3.
КАМАЗ, выступающий в Первой лиге, первым вышел в 1/4 финала в «пути регионов», где его соперником станут самарские «Крылья Советов» из РПЛ.
В шестом раунде также сыграют «Торпедо» — «Кубань Холдинг», «Уфа» — «Нефтехимик» и «Факел» — «Арсенал» (Тула).
Турнир снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф. Клубы РПЛ играли на групповом этапе. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.
В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).
