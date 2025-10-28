 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,1 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

КАМАЗ первым из клубов Первой лиги вышел в 1/4 финала Кубка России

Команда из Набережных Челнов в серии пенальти обыграла «Челябинск». Ее следующим соперником станут «Крылья Советов»

Футболисты КАМАЗа из Набережных Челнов по пенальти обыграли «Челябинск» в матче шестого раунда «Фонбет» — Кубка России в «пути регионов».

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался КАМАЗ — 4:3.

КАМАЗ, выступающий в Первой лиге, первым вышел в 1/4 финала в «пути регионов», где его соперником станут самарские «Крылья Советов» из РПЛ.

В шестом раунде также сыграют «Торпедо» — «Кубань Холдинг», «Уфа» — «Нефтехимик» и «Факел» — «Арсенал» (Тула).

Турнир снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф. Клубы РПЛ играли на групповом этапе. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК КАМАЗ
Материалы по теме
Двукратный обладатель Кубка России Крыховяк завершил карьеру
Спорт
«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России
Спорт
Определились восемь участников 1/4 финала Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Белоусов встретился с министром обороны Сирии Политика, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Слюсарь назвал унижением таблички «СВО» и «Малоимущие» в столовой школы Политика, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
В Перми в квартире осужденного за каннибализм нашли тело мужчины Общество, 20:11
Госкомпании смогут инвестировать свободные средства в акции и облигации Инвестиции, 20:07
Оправданный по делу об изнасиловании Дани Алвес стал проповедником Спорт, 20:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Россия и Мьянма отменили визовый режим Общество, 20:06
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Белоруссия назвала срок постановки «Орешника» на боевое дежурство Политика, 19:53
PepsiCo сменила логотип вслед за Lay’s. Как менялись мировые бренды Бизнес, 19:49
НКР подтвердило рейтинг «Транснефти» на уровне AAA.ru Кредитные рейтинги, 19:47
PepsiCo впервые за 25 лет сменила логотип Бизнес, 19:46
Министр обороны Италии заявил, что Киев не вернет утраченные территории Политика, 19:36