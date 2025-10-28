Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерс» в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.
В первом матче 29-летний Медведев, 11-й сеяный, обыграл испанца Хауме Муньяра, 36-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3.
Следующим соперником Медведева станет болгарин Григор Димитров (38-й номер рейтинга ATP). В личных встречах счет у них 8:3 в пользу россиянина.
Медведев, занимающий сейчас 13-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 21 титул ATP.
Турнир в Париже с призовым фондом более €6 млн завершится 2 ноября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.
