Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерс» в Париже

Российский теннисист легко обыграл испанца Хауме Муньяра и теперь встретится с болгарином Григором Димитровым

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.

В первом матче 29-летний Медведев, 11-й сеяный, обыграл испанца Хауме Муньяра, 36-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3.

Следующим соперником Медведева станет болгарин Григор Димитров (38-й номер рейтинга ATP). В личных встречах счет у них 8:3 в пользу россиянина.

Медведев, занимающий сейчас 13-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 21 титул ATP.

Турнир в Париже с призовым фондом более €6 млн завершится 2 ноября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.