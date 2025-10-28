 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бывшего тренера «Динамо» уволили из клуба MLS «Нью-Йорк»

Бывшего тренера «Динамо» Сандро Шварца уволили из «Нью-Йорк Ред Буллз»
Сандро Шварц покинул «Нью-Йорк Ред Буллз», который в нынешнем сезоне не смог выйти в плей-офф
Сандро Шварц
Сандро Шварц (Фото: Ira L. Black / Getty Images)

Клуб MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» объявил, что немец Сандро Шварц не будет тренировать команду в следующем сезоне.

Кроме того, с 2026 года канадец Джулиан де Гузман займет пост спортивного директора, сменив немца Йохена Шнайдера, который решил вернуться домой к своей семье в Европе.

47-летний Шварц возглавил «Нью-Йорк» в декабре 2023 года. В первом сезоне под его руководством клуб дошел до финала плей-офф MLS, где уступил «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне «Нью-Йорк» не смог выйти в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.

Шварц работал в московском «Динамо» с октября 2020 года до мая 2022 года. С ним «бело-голубые» взяли бронзу РПЛ, упустив серебро в последнем туре, а также проиграли «Спартаку» в финале Кубка России.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол MLS Сандро Шварц ФК Динамо Москва
