Вратарь «Интера» насмерть сбил 81-летнего мужчину в инвалидной коляске

По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо и он выехал на дорогу, где его сбил Хосеп Мартинес

Хосеп Мартинес (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Вратарь миланского «Интера» Хосеп Мартинес стал участником смертельного ДТП, сбив на своей машине 81-летнего мужчину в инвалидной коляске. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел во вторник, 28 октября, в Фенегро (провинция Комо), недалеко от тренировочного центра «Интера». Несмотря на оперативное прибытие машины скорой помощи и санитарной авиации, мужчина скончался на месте происшествия. Итальянская полиция проводит расследование, чтобы восстановить детали.

По данным La Gazzetta dello Sport, первоначальная гипотеза заключается в том, что пожилому мужчине стало плохо и он выехал на дорогу, где его сбил Мартинес. Вратарь «Интера» немедленно остановился и попытался оказать первую помощь пострадавшему.

Мартинесу 27 лет. В «Интере» испанец выступает с лета 2024 года и является вторым голкипером. Всего за миланский клуб он провел 12 матчей.