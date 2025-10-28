Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева

Титулованной советской гимнастке было 76 лет

Ольга Карасева (Фото: Виктор Будан, Вячеслав Ун Да-Син / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Ольга Карасева (Харлова) скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации гимнастики России.

«Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту», — говорится в сообщении.

Карасева является олимпийской чемпионкой 1968 года в Мехико в командном первенстве, чемпионкой (1970) и призером чемпионатов мира, чемпионкой и призером чемпионата Европы, многократной чемпионкой и призером чемпионатов СССР.

После завершения карьеры Карасева стала судьей международной категории, работала переводчиком и референтом по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР.