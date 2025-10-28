Капитан «Реала» перенес операцию на колене
Защитник «Реала» Дани Карвахаль перенес операцию на правом колене. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.
«Наш капитан перенес артроскопию правого колена, которая прошла успешно. Карвахаль начнет реабилитацию в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
AS пишет, что Карвахаль выбыл на шесть-десять недель.
«Реал» в последнем матче 26 октября обыграл «Барселону» со счетом 2:1, 33-летний Карвахаль вышел на замену на 72-й минуте.
«Реал» после 10 туров чемпионата Испании занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков).
