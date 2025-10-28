 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Капитан «Реала» перенес операцию на колене

Капитан «Реала» Карвахаль перенес операцию на колене и выбыл на 6-10 недель
Защитник Дани Карвахаль выбыл на шесть-десять недель
Дани Карвахаль
Дани Карвахаль (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Защитник «Реала» Дани Карвахаль перенес операцию на правом колене. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

«Наш капитан перенес артроскопию правого колена, которая прошла успешно. Карвахаль начнет реабилитацию в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

AS пишет, что Карвахаль выбыл на шесть-десять недель.

«Реал» в последнем матче 26 октября обыграл «Барселону» со счетом 2:1, 33-летний Карвахаль вышел на замену на 72-й минуте.

«Реал» после 10 туров чемпионата Испании занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
