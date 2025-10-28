Отсидевший за педофилию волейболист пропустит ЧМ из-за отказа в визе

Нидерландец Стивен ван де Вельде, который в 2016 году получил тюремный срок за секс с 12-летней, не сможет выступить на турнире в Австралии

Стивен ван де Вельде (Фото: Elsa / Getty Images)

Нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, отсидевший в тюрьме по статье об изнасиловании 12-летней девочки, не сможет выступить на предстоящем чемпионате мира в Австралии, поскольку ему было отказано в визе. Об этом сообщает Associated Press.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк предположил, что судимость 31-летнего спортсмена стала причиной отказа в визе для участия в ЧМ, который стартует в Аделаиде 14 ноября. «Правительство продолжит использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы обеспечить безопасность австралийцев», — заявил Берк.

По словам Ван де Вельде, он предполагал, что его судимость может создать проблемы при получении визы, и он принимает такой исход.

Инцидент с ван де Вельде произошел в 2014 году в английском городе Милтон-Кинс, куда спортсмен (ему на тот момент было 19 лет) приехал в гости к 12-летней девушке, с которой познакомился в социальных сетях. После секса с ней спортсмен был обвинен по уголовной статье, поскольку по британским законам любой половой контакт с несовершеннолетним лицом приравнивается к изнасилованию, вне зависимости от согласия. В 2016 году ван де Вельде приговорили к четырем годам заключения (отсидел он 13 месяцев).

После выхода из тюрьмы он продолжил карьеру и в итоге завоевал право выступить на Олимпиаде-2024. В итоге ван де Вельде и его партнер Мэтью Иммерс выиграли только один из четырех матчей во время Игр, спортсмена постоянно освистывали.

На счету ван де Вельде и Иммерса две бронзовые медали на чемпионатах Европы 2024 и 2025 годов.