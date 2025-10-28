Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одд Мартинсен

Норвежцу было 82 года

Одд Мартинсен (номер 1), Олимпиада-1968 (Фото: AP / ТАСС)

Олимпийский чемпион 1968 года по лыжным гонкам Одд Мартинсен скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжного спорта Норвегии.

Мартинсен на Играх в Гренобле завоевал золото в эстафете 4х10 км и стал вторым на дистанции 30 км. Также на счету норвежца серебро Олимпиады-1976 в Иннсбруке в эстафете.

Кроме того, Мартинсен выиграл золото, серебро и три бронзы на чемпионатах мира.

C 1986 по 2002 год Мартинсен возглавлял комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). На зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере он был руководителем соревнований по лыжным гонкам.