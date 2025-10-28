Россиянка из третьей сотни рейтинга WTA вышла во 2-й круг турнира в Китае
Российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг турнира WTA в Цзюцзяне (Китай).
В первом круге 20-летняя россиянка победила китаянку Юань Юэ, 113-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).
Следующей соперницей россиянки станет швейцарка Виктория Голубич (53-й номер рейтинга WTA), действующая победительница турнира.
Приданкина проиграла в Цзюцзяне в финале квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер после снятия одной из участниц.
Приданкина занимает 205-е место в мировом рейтинге. Она одержала свою вторую победу в карьере в основной сетке на турнирах WTA (первая была год назад также в Цзюцзяне).
Турнир в Цзюцзяне категории WTA 250 завершится 2 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
