Во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою произошла массовая драка

Конфликт начался после того, как один из зрителей попытался ударить одного из участников турнира, пишет Baza. Полиция начала проверку инцидента

Фото: Roman Denisov / Russian Look / Global Look Press

Массовая драка с участием зрителей произошла на чемпионате ХМАО по рукопашному бою, который проходил в Сургуте в спорткомплексе «Таежный», пишет «Югорский снегирь».

По данным телеграм-канала Baza, все началось после того, как один из зрителей выбежал на татами и попытался ударить участника турнира. «Сургут Мегаполис» со ссылкой на очевидцев называет причиной непристойную фразу выигравшего бойца в адрес противника. В потасовке приняли участие спортсмены и болельщики.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по ХМАО.

Президент Федерации рукопашного боя ХМАО Владимир Шишмарев рассказал «Ура.ру», что конфликт начался из-за того, что спортсмены из Ханты-Мансийска не до конца знали правила турнира, и во время спора с судьей они начали высказывать претензии и оскорбления. «Их действия попытались пресечь, и произошла стычка», — отметил Шишмарев.

По его словам, Федерация рукопашного боя ХМАО проведет внутреннее расследование инцидента, виновные спортсмены будут наказаны. Он также рассказал, что после инцидента турнир продолжился в штатном режиме и завершился без происшествий.

В департаменте физической культуры и спорта ХМАО заявили, что благодаря оперативным действиям организаторов и судейской коллегии ситуация была быстро урегулирована. «Пострадавших нет, конфликт исчерпан», — добавили в департаменте.