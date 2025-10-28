 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Месси заявил о желании сыграть на ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Лидер сборной Аргентины, которому в следующем году исполнится 39 лет, хочет помочь своей команде защитить титул чемпионов мира
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы принять участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом он заявил NBC.

«Это нечто невероятное — участвовать в чемпионате мира, и я бы очень хотел этого», — сказал Месси, которому в июне следующего года исполнится 39 лет.

По словам аргентинца, ему важно приносить пользу своей национальной команде. «Я буду оценивать собственную готовность ежедневно, когда начну предсезонную подготовку в следующем году с «Интер Майами»; посмотрю, смогу ли я выложиться на 100%, смогу ли быть полезным команде, а затем приму решение», — добавил футболист.

Месси подчеркнул, что горит желанием снова сыграть на чемпионате мира. «Мы выиграли последний турнир, и возможность снова отстоять свой титул на поле — это потрясающе, ведь играть за сборную — это всегда мечта, особенно в официальных соревнованиях», — заключил форвард.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на стадионе «Метлайф» (штат Нью-Джерси).




Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
