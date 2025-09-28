«Спартак» без Станковича разгромил аутсайдера РПЛ

«Спартак» победил «Пари НН» со счетом 3:0. Угальде забил в третьем матче подряд, Жедсон Фернандеш оформил дубль. «Красно-белые» выиграли второй матч подряд после дисквалификации Станковича

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Пари НН» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Москве завершился со счетом 3:0. Счет на 10-й минуте открыл Манфред Угальде, дубль оформил Жедсон Фернандеш (36, 64).

«Спартак» провел второй матч без главного тренера Деяна Станковича, которого 19 сентября дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра. Командой руководил серб Ненад Сакич. В прошлой игре «Спартак» победил «Крылья Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде.

Угальде, лучший бомбардир РПЛ в прошлом сезоне, забил четыре гола в трех последних матчах (с учетом Кубка России).

Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля, став самым дорогим трансфером в истории московского клуба. На его счету три гола в этом сезоне.

«Спартак» в третий раз в своей истории забивает два или больше голов в семи матчах РПЛ подряд. Ранее такие серии у команды были в сезоне-2001 при Олеге Романцеве (8) и в прошлом сезоне при Станковиче (7), отмечает Opta.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей и с 18 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.

У «Пари НН» второй проигрыш подряд, шесть очков и 15-е место.

В следующем туре 5 октября «Спартак» сыграет в московском дерби с ЦСКА, а «Пари НН» проведет выездной матч с замыкающим турнирную таблицу «Сочи».