Спорт⁠,
0

Трехкратный чемпион России по лыжным гонкам попался на допинге

Чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов попался на мельдонии
Андрей Парфенов сдал положительную допинг-пробу на мельдоний. Он заявил, что для него это стало шоком и он пытается выяснить, как мельдоний попал в его организм. На последнем ЧР он взял серебро в командном спринте
Андрей Парфенов (слева) и Андрей Краснов на чемпионате России в Казани
Андрей Парфенов (слева) и Андрей Краснов на чемпионате России в Казани (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный чемпион России в лыжных гонках 37-летний Андрей Парфенов сообщил, что сдал положительную допинг-пробу на мельдоний. Видео с заявлением спортсмена опубликовано в телеграм-канале команды «Лыжные гонки 47».

«Для меня этот результат стал шоком, и сейчас я разбираюсь, как эта субстанция могла попасть в мой организм», — сказал Парфенов, добавив, что всегда «максимально внимательно» относился к питанию и спортивным добавкам.

В сообщении команды отмечается, что следы мельдония в пробе Парфенова «едва превышают допустимые значения».

Парфенов становился чемпионом России в спринте свободным стилем (2015 год), спринте классическим стилем и командном спринте (2019), является призером этапов Кубка мира.

В марте 2025-го он взял серебро чемпионата России в Казани в командном спринте с Андреем Красновым. В той гонке они уступили только Александру Большунову и Савелию Коростелеву.

