ЦСКА одержал первую разгромную победу в сезоне КХЛ
Московский ЦСКА разгромил на своем льду аутсайдера Западной конференции КХЛ тольяттинскую «Ладу» со счетом 7:2.
У армейцев хет-трик и две передачи на свой счет записал Дмитрий Бучельников (26-я, 51-я и 54-я минуты), еще три шайбы забросил Николай Коваленко (29, 30, 38), один гол на счету Ивана Дроздова (53). Даниэль Спронг сделал четыре голевые передачи.
У «Лады» отличились Райли Савчук (9) и Андрей Чивилев (21).
ЦСКА одержал самую крупную победу с начала сезона и первую разгромную (с разницей в пять шайб и более). Команда идет на пятом месте в Западной конференции.
У «Лады» восьмое поражение подряд и 11-я строчка.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов