ЦСКА одержал первую разгромную победу в сезоне КХЛ

ЦСКА в матче с «Ладой» впервые в сезоне КХЛ победил с разгромным счетом

ЦСКА победил «Ладу» со счетом 7:2. По хет-трику оформили Бучельников и Коваленко, у Спронга ассистентский покер. «Лада» проиграла восьмой матч подряд

Фото: Официальный сайт ПХК ЦСКА

Московский ЦСКА разгромил на своем льду аутсайдера Западной конференции КХЛ тольяттинскую «Ладу» со счетом 7:2.

У армейцев хет-трик и две передачи на свой счет записал Дмитрий Бучельников (26-я, 51-я и 54-я минуты), еще три шайбы забросил Николай Коваленко (29, 30, 38), один гол на счету Ивана Дроздова (53). Даниэль Спронг сделал четыре голевые передачи.

У «Лады» отличились Райли Савчук (9) и Андрей Чивилев (21).

ЦСКА одержал самую крупную победу с начала сезона и первую разгромную (с разницей в пять шайб и более). Команда идет на пятом месте в Западной конференции.

У «Лады» восьмое поражение подряд и 11-я строчка.