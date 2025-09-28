 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 12,5 x 1,06 2 53 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,2 x 3 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,3 x 5,9 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,8 2 10,5 Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 23 x 9 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,58 x 4,15 2 5,6 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,2 x 3,7 2 1,85 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

«Спартак» потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ

«Спартак» проиграл дома «Шанхай Дрэгонс»
«Спартак» дома уступил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 1:3
Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» уступил на своем льду «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 1:3.

У «Спартака» дебютный гол за команду забил Нэйтан Тодд (седьмая минута), в прошлом сезоне игравший за уфимский «Салават Юлаев».

У «Дрэгонс» отличились Борна Рендулич (7), Никита Попугаев (40) и Райлли Уилл (46). Словацкий вратарь Патрик Рибар отразил 35 бросков.

«Спартак» выиграл только один матч из последних четырех и занимает седьмое место в Западной конференции.

У «Дрэгонс» вторая победа подряд и четвертое место.

Следующий матч обе команды проведут с «Трактором»: «Спартак» сыграет с челябинцами 30 сентября, а «Дрэгонс» — 4 октября.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
Материалы по теме
«Салават Юлаев» проиграл шестой раз подряд в КХЛ, уступив «Авангарду»
Спорт
«Металлург» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ, ведя со счетом 3:0
Спорт
Клуб КХЛ подписал контракт с игравшим за Канаду на Олимпиаде защитником
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Денис Глушаков анонсировал прощальный матч Спорт, 17:10
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Трамп заявил о «реальном шансе на величие» на Ближнем Востоке Политика, 16:54
«Спартак» потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ Спорт, 16:47
«Мы проиграли». Как отреагировали в мире на восстановление России в МПК Спорт, 16:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
ЦСКА возглавил РПЛ, вырвав победу у «Балтики» на 95-й минуте Спорт, 16:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве простились с Тиграном Кеосаяном Общество, 16:34
В Кремле рассказали об отношении Путина к Кеосаяну Общество, 16:32
Граждане Молдавии в России рассказали, за кого проголосовали на выборах Политика, 16:23
Стармер оказался самым непопулярным из всех премьеров Британии Политика, 16:19
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
В МВД рассказали о мошеннической схеме с индийскими номерами Общество, 16:09
В Кремле анонсировали «крупное выступление» Путина Политика, 15:58