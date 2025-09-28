«Спартак» потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ

«Спартак» дома уступил «Шанхай Дрэгонс» со счетом 1:3

Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» уступил на своем льду «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 1:3.

У «Спартака» дебютный гол за команду забил Нэйтан Тодд (седьмая минута), в прошлом сезоне игравший за уфимский «Салават Юлаев».

У «Дрэгонс» отличились Борна Рендулич (7), Никита Попугаев (40) и Райлли Уилл (46). Словацкий вратарь Патрик Рибар отразил 35 бросков.

«Спартак» выиграл только один матч из последних четырех и занимает седьмое место в Западной конференции.

У «Дрэгонс» вторая победа подряд и четвертое место.

Следующий матч обе команды проведут с «Трактором»: «Спартак» сыграет с челябинцами 30 сентября, а «Дрэгонс» — 4 октября.