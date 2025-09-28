 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 2,02 x 3,4 2 4,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,08 x 3,3 2 3,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,28 x 6 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,9 2 10 Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 23 x 9 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,58 x 4,15 2 5,6 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,2 x 3,7 2 1,85 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

Россиянка не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине

Кудерметова не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине
Вероника Кудерметова уступила в двух сетах чешке Марии Боузковой. В одиночном разряде из россиянок остались только Мирра Андреева и Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине в третьем круге, проиграв чешке Марии Боузковой.

Россиянка, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, уступила 52-й ракетке мира со счетом 3:6, 5:7. Кудерметова проиграла чешке в третий раз за семь матчей.

Боузкова за выход в четвертьфинал сыграет с итальянкой Джасмин Паолини (8-я).

После вылета Кудерметовой в одиночном разряде турнира из россиянок остались только Мирра Андреева и Анастасия Потапова, которым еще предстоят матчи третьего круга.

Победительница турнира в Пекине получит тысячу очков и более $1,1 млн. Призовой фонд «тысячника» составляет почти $9 млн. Престижнее турниров этой категории в календаре только соревнования «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

Ранее Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс пробилась на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Вероника Кудерметова WTA
Материалы по теме
Андреева и Шнайдер отобрались на Итоговый турнир WTA в парном разряде
Спорт
Российская теннисистка проиграла второй финал подряд на турнирах WTA
Спорт
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире ATP подряд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов Политика, 13:57
В Минтрансе рассказали о последствиях невключения России в совет ИКАО Политика, 13:55
Санду заявила о попытках покупки голосов на парламентских выборах Политика, 13:34
В Аргентине прошли протесты после пыток и убийства девушек наркодилерами Общество, 13:28
Польские волейболисты впервые взяли бронзу чемпионата мира Спорт, 13:21
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Путин направил венок на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном Политика, 13:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Олимпийская чемпионка стала гендиректором Федерации фигурного катания Спорт, 13:02
Песков описал реакцию на возможный удар Киева по Кремлю Политика, 12:58
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Осужденный за госизмену попросил суд заменить ему наказание Общество, 12:52
При столкновении баржи и моторной лодки в Самарской области погиб человек Общество, 12:47
Россиянка не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине Спорт, 12:40
Президент Финляндии на слова Лаврова заявил, что ЕС не воюет с Россией Политика, 12:39