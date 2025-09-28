Россиянка не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине

Кудерметова не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине

Вероника Кудерметова уступила в двух сетах чешке Марии Боузковой. В одиночном разряде из россиянок остались только Мирра Андреева и Анастасия Потапова

Вероника Кудерметова (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине в третьем круге, проиграв чешке Марии Боузковой.

Россиянка, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, уступила 52-й ракетке мира со счетом 3:6, 5:7. Кудерметова проиграла чешке в третий раз за семь матчей.

Боузкова за выход в четвертьфинал сыграет с итальянкой Джасмин Паолини (8-я).

После вылета Кудерметовой в одиночном разряде турнира из россиянок остались только Мирра Андреева и Анастасия Потапова, которым еще предстоят матчи третьего круга.

Победительница турнира в Пекине получит тысячу очков и более $1,1 млн. Призовой фонд «тысячника» составляет почти $9 млн. Престижнее турниров этой категории в календаре только соревнования «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

Ранее Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс пробилась на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.