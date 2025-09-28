Даниил Медведев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Китае

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире ATP подряд

Во втором круге турнира в Пекине Медведев уверенно победил испанца Давидовича-Фокину, впервые с июля выиграв два матча на одних соревнованиях. Следующим соперником россиянина может стать третья ракетка мира Зверев

Даниил Медведев (Фото: Ma Zihan / XinHua / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине с призовым фондом $4 млн.

Во втором круге турнира Медведев за полтора часа обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину (20-й в мировом рейтинге) со счетом 6:3, 6:3.

Для россиянина эта победа стала пятой в шести матчах против испанца.

Медведев, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, в четвертьфинале встретится с представителем Германии Александром Зверевым (3-й) или французом Корентеном Муте (37-й).

Победитель турнира в Пекине получит 500 рейтинговых очков и $751 тыс. призовых.

На предыдущем турнире в Ханчжоу Медведев стартовал со второго круга и проиграл в четвертьфинале 196-й ракетке мира У Ибину.

В предыдущий раз Медведев смог выиграть два матча на одном турнире еще в Вашингтоне в июле.